La voz de las peñas del Atletico: "¿Pitar a Griezmann? En este club no se pita a sus jugadores, eso es en otros campos?"

LEER MÁS En el Atlético ven complicado que se pueda llevar a cabo el trueque Griezmann - Saúl

El portavoz de las peñas cree que la afición está muy dividida sobre una posible vuelta de Antoine Griezmann: "La gente tiene opinión diversa. Lo que tiene claro la gente es que si este jugador viene y el entrenador le quiere le apoyaremos a muerte. Esta afición no pita a sus jugadores".

No cree que hubiera pitos en caso de que decidiera volver: "Creo que si sale Simeone y dice que ha pedido al jugador no creo que haya pitos. Eso se suele hacer en otros campos, en el Metropolitano. Sí habría gente que no esté de acuerdo pero no creo que haya pitos"

"Es un jugador que tiene una calidad probada que conoce el sistema Simeone y que aportaría goles, claro. Entre Saúl y Griezmann. Si hubiera que elegir a uno de los dos, Alberto cree que la cosa estaría muy dividida. Sería un 50 por ciento", asegura.

Llegue o no Griezmann los aficionados rojiblancos ven una temporada ilusionante por delante: "Rodrigo de Paul ilusiona mucho. Con dos o tres refuerzos este equipo puede aspirar a la Liga y mucho más".