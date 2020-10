Víctor Font: "Es imprescindible que la asociación Barça-Messi continúe, y no me gustaría que volviese Neymar"

Víctor Font es uno de los precandidatos a la presidencia del Barcelona. Es socio del Barcelona desde el 2002 y afirma que "poder aspirar a presidir el club de tus sueños es casi impensable". Entre sus intenciones si llega a ser el máximo mandatario del club, espera no tener tanto protagonismo como la actual junta directiva. "Me imagino un Barça menos presidencialista de lo que ha sido hasta ahora".

Cree que "Bartomeu ya debería haber convocado elecciones, la situación del club es crítica" "La importancia de la moción no es adelantar elecciones, es que si prospera la moción, esta junta deja de tomar decisiones".

Xavi Hernández, el Ferguson del Barcelona

El precandidato deja claro que su proyecto gira en torno a Xavi Hernández, pero si entra en el club en medio de la temporada con Koeman de entrenador, se estudiarían otras vías. "Cuando empezamos le proyecto nuestro candidatos para liderar el proyecto deportivo eran Guardiola y Xavi". "Xavi nos dijo que si Koeman lo hacía bien, claro que debería seguir como entrenador", y por tanto "hablamos con él para que fuese nuestro Ferguson".

"El Barcelona no tiene que hacer lo que les toca a hacer a los partidos políticos"

También se ha referido a la politización del Barcelona. No se imagina a un Barcelona fuera de la liga española y no le gustaría que entrara en política. "El Barcelona representa a Cataluña en España y en el mundo, pero no tiene que hacer lo que les toca a hacer a los partidos políticos". "No tenemos nada en cuenta ideologías, en el proyecto hay gente de de todo tipo".

"No me imagino al Barça jugando fuera de esta liga, entre otras cosas porque esta liga vive de la rivalidad entre el Madrid y el Barça". "El Barça es un vehículo que ayuda a explicar lo que es Cataluña en el resto del mundo pero el club no debe hacer política".

Espera que siga Messi y no quiere la vuelta de Neymar

Font no está muy de acuerdo como ha sido la política de fichajes y traspasos esta temporada. "El mercado de fichajes, la gestión, ha sido un drama". "No hubiese regalado a Luis Suárez al Atleti, hubiese negociado". Para él "es imprescindible que la asociación Barça-Messi continúe". Es contundente con Neymar "No me gustaría que volviese".