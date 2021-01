Toni Freixa: "Ni siquiera Messi está por encima del club"

Cree que el mayor arma de su candidatura es que tiene "un equipo de socios muy preparados y conocedores del Barcelona y lo que necesita". Su director deportivo sería un hombre que conoce perfectamente al club como es Lluis Carreras

Toni Freixa es de la opinión que una candidatura puede aspirar a ganar unas elecciones del Barcelona sin influencia del poder político en el club. Cree que no es relevante cuál sea su opinión política porque no lo ve un factor que tenga que ser decisivo a la hora de elegir un presidente de un club de fútbol. "Quizá otras opciones no dejan tan claro un modelo de club independiente de intereses políticos y económicos, la nuestra sí", sentenció.

No da nombres de fichajes

Los candidatos mantuvieron una reunión con Ronald Koeman. El holandés comentó las "necesidades que necesita el equipo" pero no ha pedido expresamente fichajes para este mercado de invierno. Sobre la incorporación de Eric García en este momento, lo tiene claro: "Acabando contrato el 30 de junio no tiene ningún sentido pagar ahora un traspaso por Eric García".Cree que dar nombres de fichajes en este momento no sería honesto. "Con la situación del club no se puede dar nombres en este momento". Es partidario primero de sanear y después ya plantear esos fichajes.

Rivalidad con el Real Madrid

Respecto a la rivalidad con el Real Madrid y la mejor situación económica de los blancos cree que hay algo que siempre les va a diferenciar del club de la capital: "El Madrid no nos puede adelantar nunca en fichajes porque nosotros tenemos una manera de jugar que no depende de fichajes y en eso somos muy superiores al Madrid". Además reconoce que piensa que el VAR ha favorecido absolutamente al Real Madrid en los últimos tiempos.

Freixa dio un voto de confianza a Koeman: "Mi entrenador es Koeman, creo que está haciendo muy buen trabajo". Eso sí, admitió que en caso de que llegue a la presidencia, en un medio plazo Xavi podría ser su entrenador sí el ex jugador quisiera, ya que es un emblema del club.