Sergi Canós, autor del primer gol de la Premier 2021/22: "Anoche lo soñé, estoy en una nube"

El delantero español Brentford, Sergi Canós marcó este viernes el primer gol de esta temporada en la Premier League. Además, hizo historia con el conjunto inglés siendo el primer jugador en anotar en la máxima categoría desde 1947.

Canós, 24 años, adelantó a su equipo en su estreno en la competición nacional ante el Arsenal a los 22 minutos de partido con un potente derechazo que desató la locura en el Brentford Community Stadium."Estoy en una nube, muy contento. Anoche cuando me fui a dormir soñé con que me cayese un balón en el área y marque gol, esto es maravilloso", explica el jugador, y resalta que la celebración haciendo el pistolero fue lo que le salió y confiesa que "me dejé las rodillas cuando me tiré".

Después de 74 años sin alcanzar la élite del fútbol inglés, el Brentford ha vuelto a la Premier League y lo ha hecho con un triunfo por 2-0 ante la escuadra dirigida por Arteta. "Este año hemos empezado de maravilla y esperamos seguir así. Ahora estamos disfrutando pero el lunes volvemos a trabajar que vienen partidos muy importantes".

Además, habló del apoyo de la afición que canta desde que ascendieron a Premier cantan en todos los partidos la canción de los Beatles 'Hey Jude'. Sobre su favorito para ganar la competición cuenta que es el Manchester City, aunque resalta que va a ser "muy complicado" por el nivel de la liga. "Nosotros vamos a centrarnos en lo nuestro que tenemos muchos puntos que sacar", finaliza.