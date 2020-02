Craviotto nos cuenta en El Transistor que está siendo un año de muchos viajes y de duro entrenamiento. Pero tiene tiempo de ver a la familia y de atender a sus hijas. El medallista olímpico comenta que "estoy viajando mucho a Sevilla para hacer entrenamientos y me cuesta estar lejos de la familia".

De cara a los Juegos Olímpicos de Tokio comenta que "físicamente estamos dando todo y estamos preparados". El problema viene en lo psicológico porque de ocho piragüistas españoles que tiene el billete para los Juegos, dos se tienen que quedar sin participar. Afirma que "me está costando y quiero que llegue el selectivo para que pase este proceso".

168 días quedan para que comience la aventura olímpica en el continente asiático, pero Saúl Craviotto comenta que "ese es un calendario que no he empezado a tachar todavía". "Antes toca hacer otras cosas y seguramente sufriremos para estar allí", añade.

Saúl Craviotto, Lidya Valentín y Mireia Belmonte son los candidatos a ser abanderados españoles. Sobre esta posibilidad el piragüista cree que "el debate creo que está sobre la mesa porque no estoy clasificado al 100". Pero reconoce que "no pienso demasiado en ello, si Alejandro Blanco dice que hay que esperar lo haremos y me siento agradecido".

El piragüista española deja claro que "lo que tengo que hacer es entrenar y sacar medallas para mi país". Y expresa que "jamás crearía ninguna polémica o pugna por ser abanderado en los Juegos Olímpicos. Mireia y Lydia son dos maravillosas personas y grandes deportistas".

Por otro lado cuenta cómo compatibiliza los entrenamientos con su labor en la Policía. Su participación en MasterChef Celebrity hizo que desde 2017 dejara la calle y la patrulla. Aunque reconoce que "hago otra labor muy buena dentro del Cuerpo. Esto me permite estar entrenando y compatibilizar los horarios.".

Por último, habla de sus hábitos y comenta que "entreno y me dedico plenamente a mi deporte pero soy humano y también me gusta comer alguna vez pizza o beberme una cerveza. Y si salgo, que lo hago poco, me tomo una copa. Con moderación todo se puede", concluye.