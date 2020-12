Sanjuan: "Si yo lo hago mal me echan y este árbitro seguirá pitando el fin de semana".

Sanjuan comenta que "no le quiero dar más vueltas a lo que ha pasado porque no vamos a arreglar nada....la gente ya ha visto las imágenes y son muy claras". Además. señala que "el primer gol que nos ha anulado, con el VAR no hay duda porque no hay fuera de juego".

Además, defiende "el que el segundo gol ha sido un golazo", entre otras razones porque "nuestro jugador ha saltado muy limpio" y lanza un mensaje al coletivo arbitral y a la Liga, indicando que "si yo lo hago mal, me pueden echar de mi club pero seguramente este árbitro que ante nosotros se ha equivocado, seguirá arbitrando todo el fin de semana".

Además, se muestra muy defensor de la categoría de Segunda B, que dice que "es muy profesional y en líneas generales vivimos todos del equipo". Explica además que el salario mínimo en Segunda B es de "2.000 o 3.000 euros por jugador".