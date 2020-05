Sandro Rosell: "El día que me detuvieron llegaron antes los periodistas que la Policía, fue bestial"

Sandro Rosell ha hablado en El Transistor sobre su paso por la cárcel, una etapa que cambió al expresidente del Barça: "Soy una persona más pausada, tranquila y me conozco más a mí mismo". Rosell también ha hablado de sus encuentros con Villar, Rato o Bárcenas: "Bárcenas me cayó muy bien, lo encontré un tío muy auténtico".

El expresidente del Barça ha pasado por El Transistor para hablar de 'Un fuerte abrazo', su nuevo libro en el que relata su experiencia desde la cárcel. Rosell admite que ese período le cambió: "Quizás soy más pausado, más tranquilo y, aunque suene raro, conociéndome más a mí mismo, porque tienes tantas horas para pensar que te descubres a ti mismo. La cárcel me ha ido mal, pero tienes mucho tiempo".

Rosell asegura que comenzó a escribir el libro el primer día que ingresó en Soto del Real y ha contado cómo le detuvo la Policía: "Me llamó un amigo y me dijo que me estaban deteniendo y registrando la casa, cuando yo estaba haciendo deporte. Empiezo a oír ruido y veo a muchos periodistas fuera de casa. Al cabo de un rato, llegó la Policía; cuando me dijeron que nadie me había denunciado y que era de oficio, ya me sonó mal".

Además, ha reiterado que los años en la cárcel no se pueden restituir "nunca" y ha hablado del trato de la jueza Lamela: "Siempre fue muy distante y fría. No creo en su honestidad, a lo mejor de pequeños le hice alguna gamberrada. Igual tiene alguna cuenta pendiente conmigo, me gustaría saberlo. O se equivocó porque no miró el caso, por negligencia, o porque lo hizo sabiéndolo. ¿Por qué alguien le dijo que lo hiciera y a cambio de qué? Quiero conocer estas respuestas".

Sandro Rosell también ha hablado de sus encuentros en la cárcel con Ángel María Villar, Ignacio González, Rodrigo Rato o Luis Bárcenas: "Bárcenas me cayó muy bien, a pesar de pensar muy diferente a mí. Lo encontré un tío muy auténtico".

"De corazón y formación de mi familia, votaría que 'sí' a la independencia de Cataluña. Me siento catalán, pero pienso que si fuera independiente mi cabeza aún no está preparada", ha añadido el expresidente sobre Cataluña.