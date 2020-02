Rodríguez Uribes: "Nombré a Irene Lozano secretaria de Estado para el Deporte después de darle muchas vueltas"

La llamada para ser ministro

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, detalla cómo fue esa llamada decisiva de Pedro Sánchez, que le convirtió en ministro de Cultura y Deporte. Asegura que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "me dijo que yo sería un buen ministro de Cultura y Deportes". Comenta que "me quedé en shock pero al final algo así sólo puedes aceptarlo con honor y agradecimiento". Explica que "en su momento no se podía comentar aunque sí que lo hablé directamente con mi mujer".

Para Uribes, "la Cultura y el Deporte son temas diferentes" aunque cree que "con los Valores adecuados pueden encontrar su cooperación".

La Secretaria de Estado para el Deporte

Sobre los nombres que salieron entre rumores para el Consejo Superior de Deportes dice que "me hizo mucha gracia el de Gonzalo Miró que además fue alumno mío" . Finalmente se decantaron por Irene Lozano. Explica el nombramiento "lo hice yo después de darle muchos pero el presidente, Pedro Sánchez fue importante". Además, destaca que "lo que quisimos buscar fue una persona con experiencia parlamentaria y cualidades intelectuales. Tampoco creímos que fuera completamente necesario que fuera un personaje del gremio deportivo

Sobre la salida de María José Rienda, comenta que "la llamé yo personalmente para decirle el cese cara a cara como enseñó Alfredo Pérez de Rubalcaba. La pillé fuera y le transmití que se lo quería decir de forma personal antes de que se enterara por otro sitio pero la verdad que lo encajó bien y le expliqué que se necesitaba un perfil más político para la nueva Ley del Deporte".

"No me gustó la Supercopa fuera de España"

Sobre Rubiales dice que "le conocí cuando tuve que organizar como delegado del Gobierno la final de la Copa Libertadores en Madrid. En esta situación de guerra entre RFEF y LFP, es decir, entre Rubiales y Tebas, comenta que "mi obligación es escuchar bien a los dos". Además, deja claro que "no me gusto que la Supercopa de España se jugase en Arabia Saudí, creo que se puede hacer en muchos lugares y personalmente me habría gustado que se hiciera en otro sitio".

Preguntado por la posibilidad de que Carlos Sainz se lleve el Premio Princesa de Asturias, dice que "Carlos Sainz se merece muchas cosas pero no me quiero aventurar".

Se declara admirador de Alfredo Pérez Rubalcaba y también destaca la suerte de haber trabajado tanto con Ángel Gabilondo como con Pedro Sánchez, un político cuya "tenacidad en momentos complicados le ha permitido tener un gran recorrido". En el otro equipo, en el rival, destaca su buena relación con los políticos vascos, "en especial Alfonso Alonso" y se muestra partidario de "buscar el respeto a las personas".

