Reina: "La Premier es la liga que más permite disfrutar, intentaré hasta verano salvar al Aston Villa"

SU LLEGADA A BIRMIGHAM: "Hemos venido sólo hasta verano con la idea de ayudar y hacerlo bien hasta que se acabe este año. Apenas me ha dado tiempo a dar una vuelta por la ciudad para conocerla porque hemos buscado una casa y un colegio para los niños con la idea de estar todos cómodos".

ASTON VILLA: "Aquí tengo ahora la oportunidad de jugar cada semana y de volver a sentirme futbolista otra vez".

EL MEJOR PORTERO: "Me identifico mucho con la forma de jugar de Allisson. Oblak es muy completo y últimamente lo está haciendo muy bien Courtois".

QUIQUE SETIÉN: "Como me ha pillado mi fichaje por el medio, la verdad que no me he enterado mucho. Más allá de la consideración que pueda tener por Valverde, creo que han apostado por el estilo de Setién".

EL MILAN: "Firmé hace un año y medio. La situación entonces era que Donnaruma iba a salir pero al final se quedó. Por eso, intenté dar lo mejor de mí para jugar y también para ayudar a 'Gigi' en su crecimiento. Es un club que está en horas deportivas bajas pero volverá más pronto que tarde a competir por todo".

LA MEJOR LIGA: "He tenido la suerte de competir en las cuatro ligas y conocer las cuatro culturas. Pero al final la Liga en la que uno se siente mucho más futbolista es en la inglesa, donde he vivido mis mejores años como deportista". Durante la entrevista, compara el público, la prensa y el estilo de cada una de ellas.