Ramón López y José Juan, tras eliminar al Real Madrid de la Copa: "Hemos trabajado como animales"

"Hemos tenido humildad y eliminado a todo un Madrid, eso es lo que queda", ha asegurado Ramón López, uno de los jugadores del Alcoyano, en El Transistor. El extremo del equipo alicantino, junto al meta José Juan, han pasado por el programa para hablar de la gesta ante los de Zidane.

Ramón López considera que han trabajado "como animales" ante el Real Madrid y lamenta su expulsión en el partido: "Me he ido a la calle por un balón dividido que no he medido bien". Además, sobre José Juan, que ha sido clave con sus paradas, ha dicho que es un "espectáculo" como portero.

Precisamente, el jugador ha entrado al vestuario del Alcoyano para recoger el testimonio de José Juan. A sus 41 años, ha sido crucial en la victoria de su equipo: "No somos conscientes de lo que hemos conseguido, esto pasa muy pocas veces". Sobre su actuación, se queda con la parada realiza a Lucas Vázquez en los instantes finales de partido.

El portero también ha contado que Courtois le ha felicitado al finalizar el partido: "Courtois ha venido a darme la enhorabuena, la verdad es que ha sido un detalle".