Pau Torres: "Saka ha buscado el contacto y el árbitro ha picado"

LEER MÁS El Villarreal se lleva a Londres una agridulce ventaja

El central del Villarreal Pau Torres se queda con las buenas sensaciones del equipo pese a que el resultado final no es todo lo bueno que podía haber sido: "Nos tenemos que quedar con la sensación de que hemos hecho un partidazo y que vamos por delante de cara a la vuelta en Londres"

Una acción ha marcado el partido. El penalti de Manun Trigueros a Saka. Una acción muy rigurosa que ha visto así Pau: "Es el jugador del Arsenal el que buscaba el contacto y el árbitro ha picado; pero el VAR debería estar ahí para ayudar al árbitro en esa", y añade que no le ha gustado la actitud del colegiado más allá de sus decisiones, "no me han gustado unas cosas que le ha dicho el árbitro a Trigueros en la acción del penalti, le ha hablado un poco mal, pero son cosa que se quedan en el campo".

Un Pau Torres que se sigue quedando con que están a solo un partido de la final: "Estamos a 90 minutos de pasar esa barrera de las semifinales; hemos demostrado que somos capaces de competirles de tú a tú también en Londres"

Antes del encuentro en el Camp Nou el Barcelona caía ante el Granada, sin embargo Pau no ha tenido tiempo para mirar ese encuentro: "Hoy no he prestado atención a La Liga. Estábamos centrados en lo nuestro y cuando hemos llegado al estadio de lo que hablábamos era del recibimiento de nuestra afición"