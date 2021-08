Patricio Viñayo: "El Real Madrid y el Barcelona no deberían recelar de que el resto de los clubes crecieran de forma armónica"

LEER MÁS El Real Madrid denunciará a Tebas y CVC

Finalmente, este jueves se ha aprobado en la Asamblea General de LaLiga, el acuerdo entre el organismo presidido por Javier Tebas y el fondo internacional CVC con 38 votos a favor y 4 en contra (Real Madrid, Barcelona, Athletic y Real Oviedo). Hablamos con el director general de la UD Las Palmas sobre lo que supone esta inversión.

Patricio Viñayo no entiende las razones que le han llevado a estos cuatro equipos a rechazar el acuerdo. "No te endeudas y te inyectan económicamente una posibilidad que no tenías hace 24 horas”. La entidad canaria recibirá 37 millones y medio, y aclara que LaLiga "no está vendiendo los derechos". "Sobre un 10% de los derechos audiovisuales que genere la Liga irán recuperando la inversión que han hecho con beneficios de aquí a 50 años"

El acuerdo permitirá recibir hasta un máximo de 2.667,5 millones de euros a los clubes, una cifra que se reducirá hasta los 2.100 debido a los votos en contra de Real Madrid y Barcelona. A cambio de ese dinero los clubes deberán destinar el 70% de los recursos que reciban en el marco de este proyecto a operaciones vinculadas a su desarrollo tanto en infraestructuras como en innovación tecnológica, pudiendo disponer de hasta un 15% adicional para la inscripción de jugadores y el otro 15% para la reestructuración de su deuda financiera. El fondo CVC no negociará dentro de su 10% con los derechos de aquellos clubes que han votado en contra y no cobrarán nada de los 2.700 millones de euros en que se ha cifrado el acuerdo.

"Los clubes nunca van a perder dinero con este acuerdo. El fondo nos va a ayudar, habrá una rentabilidad de los derechos audiovisuales y sobre esa rentabilidad lo que va a hacer el fondo es recuperar su inversión con beneficios. Y nosotros devolveremos ese dinero con la mejora de esos procesos en el futuro", explica.

Además, resalta que hoy en la Asamblea le han pedido al Real Madrid que no emprenda acciones legales contra Tebas ni el fondo de inversión porque " a nadie le conviene y no aportan nada en absoluto". "Lo importante es que todo lo que nosotros hacemos con el apoyo de la mayoría de los clubes aporta al fútbol español. La diferencia entre LaLiga y la Premier es que hay cinco equipos que son una clase media muy potente. Nosotros tenemos la suerte de tener a los dos mejores equipos del mundo (Real Madrid y Barcelona) que no deberían recelar de que el resto de los clubes crecieran de forma armónica", resalta y recuerda que la entidad blanca ha emprendido "21 acuerdos judiciales de diversa naturaleza y hasta ahora no han ganado ninguno".