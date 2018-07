Alberto Contador: "Quiero trabajar por el futuro del ciclismo porque no tenemos muy buena base"

El ciclista español, Alberto Contador , cuenta en El Transistor cómo está viviendo sus primeros días después de su retirada. Asegura que "no me cuesta nada ahora hacer las cosas que hacen las personas normales como ir a comprar" y dice que "el día después de colgar la bici se vive de otra manera cuando tienes una buena despedida". Durante la entrevista hace un repaso por toda su carrera y recuerda su trágico accidente en 2004 en la Vuelta a Asturias.

¿CÓMO FUE EL DÍA DESPUÉS DE RETIRARSE?: Para Contador "evidentemente ese día haces de todo menos montar en bicicleta y aprovechas para hacer cosas que a lo mejor antes no podías hacer como ir a desayunar con tu padre, que a lo mejor antes no disfrutabas tanto".

SUS ÚLTIMAS ETAPAS: Alberto cuenta que "en esta última Vuelta tal vez he vivido momentos duros en la carretera, pero es cierto que con el apoyo de la gente lo he disfrutado mucho más". Asegura que "además he tenido la ventaja de hacerlo como yo he querido, saboreando cada día de la Vuelta y con mis compaleros dándome las gracias".

¿HA PASADO CONTADOR MIEDO SUBIDO EN LA BICICLETA?: el de Pinto reconoce a José Ramón de la Morena que "he tenido momentos de mucho miedo subido en la bicicleta", aunque comenta que "no han sido en una bajada, han sido más en los que me acompañaba el pelotón".

RECUERDO DE LA SANCIÓN: Contador insiste en que su sanción "ha sido una de las injusticias más grandes de la historia del deporte", aunque al final dice que "me quedo más con el sentimiento de esa gente que disfrutó de las carreras que me quitaron".

¿QUÉ HARÁ EN EL FUTURO?: Alberto Contador cuenta que "en el futuro no me veo ocupando el puesto de director de mi equipo, ayudaré en todo lo que se necesite pero no quiero tener la tensión del día a día". De todos modos, dice que "también dedicaré mucho a mi Fundación y a la investigación del ictus, que marcó mi carrera deportiva en el 2004".

SU TRÁGICO MOMENTO EN LA VUELTA A ASTURIAS EN 2004: Contador recuerda que "en ese momento complicado lo prioritario era luchar por seguir aquí, no pensaba en la bicicleta, sólo quería recuperarme y por fortuna fue así", aunque sí que deja claro que "supuso un antes y un después para mí".

¿EN QUÉ ETAPA HA SUFRIDO MÁS ALBERTO CONTADOR EN SU CARRERA?: el de Pinto confiesa en El Transistor que "quizá el momento que peor lo pasé fue la última crono del Tour de 2010, sufrí muchísimo".

SU VÍDEO CANTANDO: preguntado por su vídeo cantando que este fin de semana se ha vuelto viral, dice que "es una muestra de que en la vida hay que disfrutar de cada momento y de todo lo que se hace". Sostiene que "empezamos con la broma de subirlo o no y hasta hemos hecho la segunda parte cantando en el mismo coche, aunque esta vez sin playback y con el verdadero artista".