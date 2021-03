El mítico Tsartas nos da las claves de la selección de Grecia

España se mide en Granada a la selección de Grecia. En la previa del encuentro analizamos a nuestro rival con un mítico de la selección helena. El exjugador del Sevilla nos da las claves del rival del combinado de Luis Enrique.

Su recuerdo de Sevilla

"Me acuerdo mucho de Sevilla y su primavera que olía todo fenomenal con gran tiempo, una ciudad maravillosa y echo de menos ir allí, hace ocho años que no estoy por ahí. El Sevilla lleva muchos años con éxitos, han hecho un trabajo fenomenal. En mi época el problema era la directiva, en cuatro años pasaron siete entrenadores y cien jugadores"

En cuanto a la plantilla actual destaca que el jugador determinante es Ocampos. Valora la gran aportación goleadora de En Nesyri y la experiencia que aporta Jesús Navas. Y el que más le ha sorprendido es Bono, el portero marroquí que desde que se hizo con la titularidad se ha hecho indiscutible.

La selección de Grecia

"La forma de jugar no tiene nada que ver con la que estaba yo. Tenemos un entrenador holandés con ese estilo de los holandeses. No tenemos grandes talentos pero es un equipo que me gusta bastante su manera de jugar". Pese a esa forma de jugar cree que ante España planteará un partido más defensivo de lo que suele hacer porque "es un equipo que está a otro nivel"