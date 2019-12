Miquel Oliver: "Criticamos el urbanismo a la carta, se hizo una ley para que Nadal crease la Academia"

En El Transistor hablamos con el alcalde de Manacor, Miquel Oliver , perteneciente a Mès-Esquerra, explica en El Transistor las razones por las que considera que "Nadal vive al margen del municipio". Comenta que "la Academia de Rafa Nadal hasta hace muy poco no había pagado el IBI, porque el anterior gobierno no se lo había reclamado"

LOS PAGOS DE LA ACADEMIA: "La Academia de Rafa Nadal hasta hace muy poco no había pagado el IBI, porque el anterior gobierno no se lo había reclamado".

LA REACCIÓN DE NADAL: "Me ha sorprendido la carta de Rafa Nadal, nunca me he referido a él; le admiro como persona y deportista".

SU CRÍTICA: "Lo que hemos criticado es el urbanismo a la carta, se hizo una ley para que Nadal pudiese crear su Academia".

SU IDEA DEL INDEPENDENTISMO: "Como mallorquín creo que defino el poder de decidir de mi pueblo sobre lo que consideremos oportuno".

¿LE HACE MENOS GRACIA EL ESPAÑOLISMO DE NADAL?: "Yo lo que defiendo es que cada uno pueda decidir y opinar lo que considere"