Luis Oliver: "Es un virus muy cruel, sábado y domingo pensé que me moría"

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, asegura que "la primera prueba me dio negativa" pero "el ojo del médico me dijo que era un claro caso de coronavirus porque no tenía gusto" Asegura que "con todo el protocolo empecé el jueves y el viernes y sábado quería morir pero luego empecé a recuperar".

Oliver señala que "empieza con una gripe pero luego no tiene nada que ver porque te deja muerto". Sobre todo comenta que "lo más duro es la soledad, estás solo, nadie tiene ir a ver, a visitar, nadie te puede llorar si te mueres, nadie te puede despedir". De ahí, que haya aprendido a "relativizar los problemas". De hecho, él tuvo un infarto y no tuvo nada que ver, ya que "estás con tu familia y

Además, recuerda el consejo del Doctor Martín para evitar el respirador. "Me dijo que tratara de caminar para que me subiera la saturación". Por eso, "no paré de caminar por esa habitación y yo creo que el miedo me dio la fuerza que necesitaba".

Por todo ello, comenta que "cuando me dieron el alta lloré como un niño pequeño y sobre todo que me acordé de todos esos abuelos a los que el cuerpo no les da para recuperarse". Ahora quiere resolver el problema del Extremadura y después "tener otro proyectito deportivo".

