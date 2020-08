Julen Lopetegui:"No cambiaría ni una coma de mi historia, en el mundo del entrenador de toda experiencia se aprende"

Julen Lopetegui asegura que su Sevilla es "un equipo muy solidario, generoso y currante; con mucha ambición". "Todo viene detrás de un gran trabajo de chicos que se lo merecen, nada viene caído del cielo", asegura el entrenador.

Sobre su pasado y la etapa turbulenta en el Madrid y la Selección, asevera: "No cambiaría ni un ápice de la historia que he vivido, de todas las experiencias se aprende. Uno se cae, se levanta y trata de crecer... me encuentro muy feliz en Sevilla, hemos encontrado un club muy grande en todos los niveles", expone.

