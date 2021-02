Juanito Oiarzabal y su dura experiencia con el coronavirus: "He pasado días que no deseo a nadie"

Juanito Oiarzabal cuenta en El Transistor cómo ha vivido los últimos días tras haber dado positivo en coronavirus. "La cosa ha evolucionado bastante bien, pero he pasado momentos deliciados y complicados", asegura el montañero español.

"Pasé cinco días que no se los deseo a nadie", añade Oiarzabal, que comenta que ya va saliendo de la enfermedad: "Parece que ya voy saliendo. He estado a punto de ser intubado".

Además, Oiarzabal dice que sufrió una neumonía: "No me he visto con esa necesidad de morirme, tenemos unos grandes expertos, pero me he asustado y mucho, porque ves que no remite y que cada días vas peor. No sabes qué hacer".