José Bordalás: "¿Entrenar al Atlético? No pienso más allá del momento"

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, el técnico azulón asegura que "no da vértigo verse tan arriba, nunca en mi carrera he tenido esa sensación, todo lo contrario, estar arriba te da confianza". De ahí, que reconozca que "me siento más seguro".

Bordalás comenta que "nunca pienso en la posibilidad de caer. En ningún momento de mi carrera he tenido ese sentimiento" y reconoce que "a lo mejor si existiese la posibilidad de firmar ser quintos, lo firmaríamos pero al final no soy una persona conformista y tenga que transmitir a los chicos que hagan historia".

Entrenar al Atlético de Madrid

De la posibilidad de recalar en alguna ocasión en el Atlético de Madrid dice que "no pienso en esa posibilidad de entrenar al Atlético de Madrid, soy un entrenador que me tengo prohibido pensar más allá del momento. No hablo con nadie del futuro". Sin embargo, sí que reconoce que "en algún momento me gustaría entrenar en una liga extranjera" y tampoco descarta la opción de "entrenar en alguna ocasión a un grande. De hecho, todos los entrenadores trabajamos en esa posibilidad".

Preguntado por los otros dos entrenadores blancos, Bordalás sostiene que "yo soy simplemente José Bordalás y cada entrenador es como es".

Su trato con Ángel Torres

Sobre su relación con Ángel Torres dice que "yo estoy muy contento con el entrenador que tengo. Le estoy tremendamente agradecido y sabe que puede contar conmigo".