Javier Tebas: "Rubiales ya ha hecho bueno a Villar"

LA EXPLICACIÓN: "La nota que sacó el sábado la Federación con ese cariz amenazante es de Rubiales por esa obsesión que tienen con Mediapro". Además, dice que "la nota que envía la Federación es 7 horas después del partido y habla de que se hayan enviado las imágenes o no".

SU VERSIÓN: "Nosotros pedimos explicaciones a Mediapro y ahora lo haremos al proyecto VAR porque hemos visto las imágenes de la sala VOR llena de gente; vamos a pedir las grabaciones". Asegura que "creo en la honorabilidad de todos pero vamos a pedir las explicaciones pertinentes".

CRÍTICAS A LA FEDERACIÓN: Tebas asegura que "la carta de la Federación el sábado a las 21.00 es de alguien trastornado obsesionado con Mediapro".

LOS ÁRBITROS DEL VAR: durante la entrevista en El Transistor, Tebas defiende a los árbitros del VAR, de los que dice que "no se puede poner en duda al colectivo arbitral porque no es un error del árbitro, la confusión está en el paso de las imágenes".

ÓSCAR LAGO, RESPONSABLE DE REALIZACIÓN EN MEDIAPRO: Asegura que "reclamamos la imagen del VAR hasta tres veces y nos la enviaron cuando se emitió, en el minuto 9 de la segunda parte". Además, deja claro que "no se puede hacer lo que pasó en el descanso del partido en la sala VOR, no puede entrar gente en la sala ni se pueden utilizar teléfonos móviles, no pueden tener influencia del exterior".

LA AMENAZA DEL DIRECTOR DE DEPORTES: Durante la entrevista en El Transistor, Tebas cuenta que "el director de deportes nos amenazó diciendo que sólo queríamos favorecer al PP".

ROBERT MORENO: Tebas aprovecha su entrevista con De la Morena para responder las declaraciones Robert Moreno en El Transistor el pasado mes de agosto, al que recomienda que "pregunte a Rubiales por qué no tiene lo que quiere. Está haciendo mucho daño a la Federación".

¿RIDÍCULA LA SANCIÓN DE GRIEZMANN?: "No me he dedicado a estudiar el tema. Son juristas e imagino que lo habrán estudiado".

LA SUPERCOPA DE ESPAÑA EN ARABIA SAUDÍ: "No me parece bien. Llevamos además dos años sin poder retransmitir allí".

XAVI HERNÁNDEZ SOBRE QATAR: "No me parece bien lo que ha dicho, pero que le voy a hacer".