Javi Calleja: "He visto a Lucas Pérez comprometido y con ganas"

Javi Calleja ha firmado hasta final de temporada como nuevo entrenador del Alavés en sustitución de Abelardo. El técnico ha tenido otras propuestas pero se ha decantado por la de los vitorianos: "Estoy muy feliz y muy contento, tenía muchas ganas. Había rechazado otras propuestas fuera que no me habían convencido pero el Alavés es otra cosa. El reto es difícil pero estoy convencido de que jugaremos en Primera el año que viene"

Su primera impresión ha sido muy positiva pese a los rumores del mal ambiente en el vestuario: "Me he encontrado un vestuario muy positivo, comprometido y convencidos de sacar la situación adelante. Creo que hay rumores y mentiras sobre este vestuario. He hablado con Lucas Pérez y le he visto comprometido y con ganas de ayudar al equipo" Estoy convencido de que lo vamos a sacar y si no es así la culpa será mía"

En su primer entrenamiento ha notado "muy buena predisposición y actitud de todos. Todos quieren. Quedan 9 partidos y este punto de partida ha sido bueno"