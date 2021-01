Javi Calleja: "Siempre le voy a desear lo mejor al Villarreal"

LEER MÁS El Villarreal se medirá al levante en los cuartos de Copa

Javi Calleja dejó el banquillo del Villarreal este verano por la decisión del club de contratar a Unai Emery. Desde entonces no ha vuelto a entrenar aunque destaca que de cero al diez sus ganas ahora mismo son diez. Reconoce que sigue viendo sus partidos del Villarreal." Yo tengo la conciencia tranquila y siempre estaré agradecido", motivos por los que les desea "siempre lo mejor".

El equipo es muy diferente al que él dejó a nivel de juego pero no por ello le desagrada de hecho todo lo contrario: "Me gusta cómo está jugando el Villarreal aunque sea un estilo muy distinto"

Volver a entrenar

Sobre su vuelta a los banquillos no quiere precipitarse antes de aceptar una oferta: "Ha habido interés de clubes especialmente fuera pero que tengo que tener paciencia y elegir el mejor proyecto. Hay que elegir lo mejor en lo persona, profesional y económico".

Sigue manteniendo el contacto con un Santi Cazorla al que le va muy bien en Catar: ·Hablo bastante con Cazorla y me comenta que está muy contento. Por lo que he visto sigue a gran nivel y con opciones de ganar muchos títulos"

Y sobre Take Kubo confiesa que le encanta pero no ha podido demostrar su mejor nivel: "Kubo es un jugador que me gusta muchísimo. Pero después hay que demostrarlo y ver como se adapta a los equipos"