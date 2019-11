Gerard Pìqué: "Me siento muy cómodo en Madrid, es casi mi segunda casa"

LA CLAVE DE LA FINAL: Piqué asegura que "con este formato se ha pasado de que sólo lo vean los países finalistas a que pasen a verlo todos los países por el hecho de concentrar en una misma semana a todas las selecciones".

¿CÓMO NACIÓ LA IDEA?: "Siempre me ha gustado mucho el deporte y el tenis lo he seguido siempre de cerca. Antes tenían que dedicarle cuatro semanas al evento y tras verlo claro, intenté ser proactivo para que saliera". Comenta que "con el primero que lo hablé fue mi padre que me dijo que iba a ser imposible porque no dejaba de ser el Mundial de tenis"...

EL PRIMER 'SÍ': Ideas brillantes hay muchísimas pero lo complicado es su ejecución". "Busqué opciones para financiarlo y ahora parece que va mejor. Soy consciente que los primeros años van a ser pérdidas y a partir del cuarto año nuestras expectativas dice que irán a mejor porque no deja de ser un proyecto a 25 años".

PRESIDENTE DEL BARCELONA: "Ahora estoy muy entretenido con esto y la verdad que me gusta muchísimo. De momento quiero competir como jugador de fútbol e intentar que las piernas aguanten lo máximo posible".

SEDE EN PALACIO DE LOS DEPORTES: Reconoce que "es una opción que estamos barajando" aunque "aquí no hemos recibido queja de transportes. El único problema es que los periodistas trabajaban hasta tarde y ha habido algún robo". Pero "estamos viendo la opción de usar el Wizink o poner una carpa adicional en la Caja Mágica".

VIDA EN MADRID: "Llevo 16 años viniendo a Madrid y jamás me he encontrado una mala cara o un mal gesto. Una cosa es la rivalidad entre Madrid y Barcelona y otra el ser humano. Siempre me he sentido muy cómodo y Madrid es mi segunda casa"

EL NIÑO QUE DEBUTÓ EN BRUNETE: "Quedan muchas cosas de ese niño y sigo rodeado de los mismos amigos. Me va mucho la marcha, el humor, me lo paso bien y procuro sacar lo bueno y quitarle hierro al asunto".