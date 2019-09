Garbajosa: "Me dolió la desconfianza porque este equipo se ha ganado que se confíe en ellos"

ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

El presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, y el técnico Sergio Scariolo hablan en El Transistor de las críticas que llegaron a la Selección en la primera fase del torneo. Scariolo cuenta que "a nosotros no nos llegaron porque nunca queremos que nos digan nada porque no aportan nada". Por su parte, Jorge Garbajosa, si reconoce que "a mí si me dolió la desconfianza porque este equipo se ha ganado que se confíe en ello, ha sido injusto".