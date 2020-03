Gárate: "El Atlético me lo ha dado todo; cuando fiché pensé que no iba a jugar"

De la Morena recuerda esos tiempos en los que en su colegio de los Escolapios, en los que escuchaban siempre los goles de Zárate. De ahí, que con esta entrevista cumpla el sueño de poder entrevistarle.

Gárate recuerda con emoción aquellos años, en los que principalmente llegó al Atlético de Madrid. "Tuve la suerte de llegar al Atlético de Madrid; estaba en Bilbao estudiando una ingeniería, jugaba en el Eibar....me quiso fichar el Athletic pero no podía porque nací en Argentina....y así llegué a un gran Atlético de Madrid y de hecho pensaba que no iba a jugar".

Echando la vista atrás, reconoce que "me habría gustado jugar en el Athletic" pero "la fortuna quiso traerme al Atlético que me lo ha dado todo". Recuerda su momento más especial cuando "gané la Intercontinental de rojiblanco con Luis Aragonés de entrenador" y el más agridulce la final ese mismo año contra el Bayern de Munich, que "me retiré del campo llorando".