Fernando Roig: "¿Si he perdido años de vida? No sé, estoy de puta madre"

Fernando Roig, presidente del Villarreal, no ha podido estar en el estadio de Gdansk porque pese a dar negativo la UEFA ha estimado que su test negativo llegaba con poco margen de tiempo. Ha vivido el encuentro en su casa y pese a la tensión lo tiene claro: "¿Cómo estoy? De puta madre. Emocionado la verdad. Ha sido un triunfo de 24 años del Villarreal. Estoy mejor que nunca".

"En la tanda he tenido miedo en todos los penaltis. Luego llega el chiquet (Pau Torres) de Villarreal y lo mete en la escuadra", confesaba un eufórico Roig que ha explicado el motivo por el que la UEFA le ha mandado esta mañana de vuelta a España: "Cuando he llegado a casa he vuelto a dar negativo dos veces, pero entiendo que la UEFA por tranquilidad exigía que volviese".