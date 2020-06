Doctor José Luis Calleja: "Es poco prudente abrir los campos de fútbol"

El doctor nos cuenta que “los datos indican un numero muy bajos de contagios y por eso se abre la movilidad”. Pero advierte de que “la pandemia continúa y está azotando de manera muy importante en el mundo”. “Se sabe que está afectando a países que antes no había afectado”.

En España. “siguen viniendo casos nuevos, pero la mayoría no ingresan en el hospital”. No quiere precipitarse con los datos porque “sabemos p poco, no podemos asegurar que la virulencia del virus se está reduciendo, pero las cifras así lo indican”