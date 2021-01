El Doctor Calleja lo ve claro: "Estamos en la tercera ola del COVID"

El Doctor Calleja del Hospital Puerta del HIerro analiza una noche más en El Transistor la evolución de la pandemia en España. No se mostró optimista al afirmar que "estamos en plena tercera ola, los números no paran de crecer, esperamos que no se llegue a la situación de abril y que se llegue al pico lo antes posible". Cree que las próximas dos semanas serán decisivias.

La vacuna puede salvar la cuarta ola

Sí mostró un rayo de optimismo respecto al COVID-19, esperanzado con la vacuna: "Esperemos que con la vacunación no lleguemos a una cuarta ola. La vacuna es lo único que puede parar la pandemia"