Delfí Geli: "Estar en primera es un cambio brutal. Multiplicas por cuatro los ingresos"

El domingo tras la victoria del Girona en Vallecas, el presidente de los madrileños, Raúl Martín Presa, acusó al equipo de Francisco de perder tiempo, entorpecer el juego y usar artimañas. Delfí Geli le quita trascendencia a sus palabras: "Respetamos mucho al Rayo y Raúl Martín Presa, son partidos de mucha tensión y creo que hay que quitarle trascendencia"

Confiesa que tienen mucha ilusión por volver a primera división como es lógico pero especifica que el cambio es brutal en estar en una categoría u otra. Este año han cobrado entre 9 y 10 millones de euros por derechos televisivos. "Si ascendemos podemos estar cerca de los 50 millones, el cambio es brutal. Sales en televisiones de todo el mundo, se te abre una ventana inmensa".

Pese al buen resultado no está nada confiado, "El Rayo es capaz de remontar perfectamente. Sabemos que será complicado". Este es el quinto playoff de ascenso para el Girona. En ninguno de los cuatro anteriores han conseguido el ascenso. ¿Cartel de favorito? "Con este dato que me comentáis no sé si somos favoritos. Mucha tranquilidad y hacer méritos para conseguir el ascenso".