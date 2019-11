David Villa: "El mejor momento de mi carrera ha sido el Mundial con España"

SU RETIRADA: "Llevo tiempo pensando esta decisión aunque por mucho que lo hayas preparado, la emoción es muy grande el día que lo comunicas". Explica que "dejo el fútbol porque no quería que el fútbol me dejara a mi" y "quería decíselo a la gente".

RAZONES DE LA RETIRADA: "No ha habido un momento concreto que me haya hecho tomar esta decisión....es algo que venía pensando y meditando. Creo que es el momento de dejarlo por un cúmulo de factores"

RETIRADA IDÓNEA: "Espero retirarme el día 2, siendo campeones y dando al Kobe su primer título".

SU MEJOR MOMENTO: "Quizá fue cuando el árbitro pitó el final del encuentro y España había ganado un Mundial. Es una suerte haber nacido en esta generación y haber podido disfrutar de ese momento".

POLÉMICA CON MESSI: "No hubo ninguna polémica con Messi. Nunca tuve ningún problema ni con un compañero ni con ningún rival".

ANDRÉS INIESTA: "Está muy bien y la verdad que para mí ha sido un placer haber podido disfrutar los últimos meses de mi carrera a su lado".

¿QUÉ VA A HACER AHORA?: "La idea es seguir trabajando en todo lo que tenemos en torno al fútbol, en el nuevo equipo y en todas las Academias. Ahora daremos otra marcha y abriremos otras Academias en otros países. Al fin y al cabo seguiré haciendo mi vida porque soy joven y podré ilusionarme con otros proyectos que seguro que vendrán".

¿DÓNDE RESIDIRÁ?: "Cuando acabe me volveré a España y la idea es afincarme en Madrid aunque estaré viajando para atender las Academias y al Queens".

SU VUELTA A LA SELECCIÓN: "No me molestó que no me volvieran a llamar. Estoy muy agradecido y fue un motivo de orgullo que volvieran a contar conmigo y que pudiera volver a vivir unos días fantásticos en la RFEF".