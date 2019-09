Cosmin Contra: "España es mi segunda casa y el partido contra ellos será extraño"

EL FÚTBOL EN RUMANÍA: Contra cuenta que "ahora los de la sub-21 han hecho un Europeo muy bueno y he subido a varios de esos chavales". Aunque lamenta que "el fútbol rumano lamentablemente ya no está al nivel que tenía antes con cerca de 15 jugaodres rumanos jugando en grandes equipos". De todos modos, "ahora con lo que ha hecho la sub-21, la presión va estar sobre la absoluta para que nos clasifiquemos para la Eurocopa".

EL HIJO DE HAGI: "Es un chico que tiene un talento que está ahí y por eso le ha llegado el traspaso al campeón de Bélgica y a la Selección absoluta. De momento se está adaptando a su equipo y tengo esperanza a que pronto se asiente como titular y llegue donde tiene que llegar".

SALUDO DE CRAIOVEANU: Gica Craioveanu, comentarista de Radioestadio, excompañero y amigo personal de Contra, reconoce que "voy con Rumanía" aunque destaca que "voy a tener sentimientos encontrados porque llevo más de 25 años en España".Además, reconoce que "estos días he preferido no llamar a Cosmin porque sé que tiene mucho trabajo y que tiene que dar con la tecla para poder ganar a España", algo que Contra agradece porque "hay que plantar cara a España y eso requiere que haya un orden en los horarios y no tanta visita".