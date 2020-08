Chico Flores: "En el hospital y hablaba con mis hijos, se me partía el alma; toca parar"

"Ahora tengo paz y tranquilidad, después de una época complicada y lejos de los míos, tras haber estado en Catar, en Rusia, los confinamientos y ahora con todo lo que ha sucedido en La Coruña".

En aquellos días de cuarentena en el hotel de La Coruña, que en su caso personal acabó con ingreso en un hospital, comenta que "lo que más me ha hecho pensar era cuando hacía las videollamadas con mis hijos y me decían siempre que por qué me iba... Por eso, creo que ahora es el momento de parar y de dedicarme a mis hijos porque no todo en la vida es trabajo".

De todo este tiempo, lo que más le molesta es que "se han dicho cosas que no son verdad como que nosotros nos habíamos montado infectados en el avión. Soy padre, hijo y hermano y si hubiese sabido que alguien estaba infectado, no me habría subido a ningún avión". Además, lo peor dice que "fuera del hotel había aficionados gritándonos "delincuentes" cuando nosotros solo fuimos allí a jugar un partido".

En su dilatada trayectoria coincidió con Guardiola como entrenador en el Barcelona B y con Lillo en el Almería como técnico. Destaca que "desde que Guardiola empezó en el filial tenía una gran conexión con el primer equipo y ha sido además uno de los grandes jugadores del mundo".