Celia García, mujer de Saúl Craviotto: “Me escribió para preguntarme cómo estaban llevando las banderas los otros países"

Saúl Craviotto y Mireia Belmonte fueron los encargados de portar la bandera de España en el acto de apertura de los Juegos Olímpicos. Celía García, mujer del piragüista, se pasó por El Transistor para contar como ha visto un momento tan emocionante.

“Ha sido muy emocionante. Estaba como que no me lo creía, hasta que lo vi en la tele, declaró. Además, contó que Saúl habló con ella antes de salir en la ceremonia. “Me escribió para preguntarme como estaban llevando la bandera los otros”, cuenta.

Además, explica que cuando Saúl lanzó los besos al aire aparte de para ella y sus hijas también iba para el público en general. También habló sobre como han visto sus hijas el momento en el que Craviotto salía con la bandera: “Lo han vivido con mucha emoción. Estaban a lo suyo, coloreando y a sus cosas, y cuando se acercaba el turno de España les dije que atendiesen y después empezaron a gritar y se pusieron muy contentas. Siempre lleva cosas suyas y mías en la piragua, son amuletos para que le den fuerza”.

Celia tenía muchas ganas de que llegasen los Juegos, y explica que se le va a ser eterno hasta que llegue el día de competición de Saúl. "Preferiría que fuese en la primera semana. Espero que consiga medalla, confío en ello totalmente”, finaliza.