Carlos Sainz: "Me haría muchísima ilusión ganar el Premio Princesa de Asturias 2020"

En El Transistor hablamos con el piloto español, Carlos Sainz, tras proclamarse campeón del tercer Dakar. Confiesa que "me haría muchísima ilusión ganar el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020" y reconoce que "aún no sé si algún día correré el Dakar".

¿CORRERÁ EL DAKAR 2021?: "Sinceramente no lo sé, me quiero dar un tiempo para descansar, tener la mente clara y decidirme. Eso sí, haré un año de trabajo normal pero algún día llegará ese año que no correré". De todos modos, creo que "tengo el crédito para decidir si quiero ir o no".

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS: "Me haría muchísima ilusión ganarlo. Si no me lo dan, seguiré luchando para que me lo den y si me lo dan, estaré encantado de la vida". De todas formas, sostiene que "me siento muy reconocido por toda la gente".

"Normalmente se vuelve muy tocado pero este año menos, tal vez porque me he preparado mejor". Además, explica que "lo de la bici en la sauna es un entrenamiento que hago todos los años porque al final te permite seguir aclimatándote un poco mejor".

ENTRENAMIENTO: "Lo que recomiendo es no parar del todo, seguir entrenando, porque cuando paras es cuando vienen los dolores, por eso ya he vuelto a la rutina de los entrenamientos"

HÁBITOS: "Se duerme poco pero al final te acabas acostumbrando porque tienes tu caravana y aunque hay algún día que pasas más calor que otro".

LUCAS CRUZ: "En el Dakar, el copiloto es fundamental y Lucas Cruz es tan campeón como yo, él ha hecho un rally espectacular". Además, comenta que "con Lucas es bastante difícil enfadarse". Por eso, dice que "sólo puedo darle las gracias".

PRESIDIR EL REAL MADRID: "Estaré encantado de ayudar siempre al Real Madrid en lo que necesiten. Es el club de mis amores y estaré allí encantado". También, explica que "no me han llamado para hacer el saque de honor del próximo derbi madrileño pero me siento muy querido".

