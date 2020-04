Asier de la Iglesia, con síntomas de coronavirus: "Tengo esclerosis y soy asmático, pero no me hacen el test"

Asier de la Iglesia ha pedido en El Transistor que le hagan el test del coronavirus, al llevar varios días con síntomas y teniendo patología previa: "Tengo esclerosis múltiple y soy asmático, creo que soy persona de riesgo, pero no me hacen el test si no se agravan los síntomas".

Asier de la Iglesia lleva varios días con síntomas de coronavirus y pide que le hagan el test por su patología previa. "Llevo tres días con síntomas. Hace una semana me empecé a notar fatigado y hace dos días empecé a tener fiebre, tos, dolor de cabeza y muscular. Hoy no tenía apetito, son sensaciones que nunca he tenido".

Por ello, y al ser asmático, reclama que le hagan el test: "He llamado y solo me han dicho que me quede en cuarentena. Creo que estar días con 39 de fiebre no es bueno para una enfermedad como la esclersosis múltiple".

Además, se ha mostrado preocupado por la presencia de sus padres en casa: "Yo no he salido en más de 20 días, pero vivo con mis padres, que son mayores. Esa es la preocupación".