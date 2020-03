Ángel Torres: "Lo suyo sería empezar a entrenar después de San Isidro y la Liga el 29 de mayo"

Durante la entrevista se muestra muy confiado en que "después de los puentes de mayo podamos jugar". Eso sí, comenta que la prioridad es que se juegue "cuando los médicos y el gobierno digan que se puede jugar; eso sí antes de empezar la competición necesitamos 15 días de pretemporada".

Torres deja claro a José Ramón de la Morena que "el Getafe no tiene ninguna intención de presentar ningún ERTE" y sostiene que "no entiendo que lo hayan presentado otros equipos, no entiendo la prisa que hay por recurrir a ellos". Además, anuncia que "cuando acabe todo esto, pediré ver en la Asamblea quién ha cumplido y quién no el acuerdo económico".

