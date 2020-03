Ángel Torres: "Si tenemos que perder la eliminatoria la perderemos pero el Getafe no va a viajar a Italia"

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, el presidente azulón es contudente: "si tenemos que perder la eliminatoria, la perderemos". Eso sí, deja claro que "bajo ningún concepto vamos a poner en riesgo la salud".

Explica que desde la entidad getafense han propuesto una alternativa. "Hemos pedido a la UEFA que se busque a una otra opción a jugar en Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus, no tenemos necesidad".

Ángel Torres niega a De la Morena la posibilidad de que "le pidamos un permiso especial al Gobierno. No lo voy a hacer, yo me agarro a las leyes de mi país". Insiste en que "lo más sensato sería aplazar el encuentro", algo que dice que entiende hasta la gente del Inter de Milán, que "no comprende que tengamos que viajar hasta allí con los problemas que hay con el coronavirus".

