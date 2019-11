Correa: "Estaré eternamente agradecido al Atlético, gracias al club mi familia y yo dejamos de ser pobres"

LLEGADA AL ATLÉTICO: "Llegué con 18 años con muchísima ilusión y muchísimas ganas. Ahí me sale que tengo una anomalía en el corazón. En su momento no entendía nada y pensé que debía ser otra cosa". Curiosamente, coincidió con que había un congreso de cardiólogos en Madrid y llevaron su caso. De todos modos, explica que "yo en ese momento lo que más me dolía era no poder jugar la semifinal de la Libertadores".

AGRADECIMIENTO AL EQUIPO COLCHONERO: "Estaré siempre eternamente agradecido al Atlético de Madrid, mi familia y yo dejamos de ser pobres gracias este club. Por eso, intento devolver todo en el campo".

SU PRIMER GOL DE ROJIBLANCO: "Sentí muchísima alegría después de tanto tiempo entrenando solo. De hecho, le pedí a Miguel Ángel que me dejara seguir entrenando. El pase de gol me lo dio Fernando Torres".

MILAN: "El Milan es un gran equipo y en su momento quería salir porque sabía que allí iba a crecer como futbolista. Fu un verano duro porque amo al Atlético de Madrid. Finalmente, sigo aquí y estoy muy feliz de eso".

LA PRESENTE TEMPORADA: "Hace ya varios años que el equipo compite bien con equipos como el Barcelona y el Real Madrid. Tenemos que intentar salir fuerte a los partidos para así acabarlos también fuertes".

SU POSICIÓN IDEAL: "Donde más me gusta jugar es de segundo delantero. Ahí es donde creo que rindo más pero si el míster cree que puedo aportar también en la banda, juego ahí sin ningún problema".

ANÉCDOTAS DURAS EN SU BARRIO: "De pequeño me sacaron del barrio de las Flores que es muy jodido; allí perdí a muchos amigos por alguna bala, por estar en un lugar donde no debían estar". Además, comenta que "cuando era pequeño nunca tuve un juguete, a lo mejor alguna pelota, que la verdad que con ella éramos felices".

SU MADRE: "De pequeño siempre me llamaba la atención que mi madre decía que no tenía hambre....cuando iba creciendo me daba cuenta de que no comía para que comiésemos nosotros, éramos 10 hermanos...es una guerrera"

SU VIDA: "Me ha tocado vivir desde pequeño muchísimas cosas. Algunas muy duras pero aquí estamos, esperando que todo salga bien..."