Amadeo Carboni: "Ojalá que entre Italia y España salga el ganador de la Eurocopa"

Amedeo Carboni, exjugador italiano que militó en el Valencia, aseguró que tanto Italia y España son dos equipos que sufren cuando no tienen el balón. "A esta Italia le viene fatal estar sin balón. El partido será bonito y abierto. Me da miedo España porque ha llegado a la semifinal no jugando demasiado bien”.

Sobre cómo afrontó la afición azzurra esta Eurocopa, afirmó que no estaban en una situación crítica pero sí con incertidumbre. "Nos ha impresionado mucho Italia y como juega. Ha sido obra del entrenador, él fue un gran jugador en Italia, pero con la selección no tuvo éxito”, resalta.

"Spinazzola ha sido una de las grandes sorpresas. Si juega Emerson, los compañeros le tienen que ayudar mucho. Emerson mañana tiene una oportunidad muy buena, espero que esté a la altura", añade y destaca que con el jugador italiano que se queda es con Donnarumma y con Gerard Moreno de España.

A tenor de los últimos choques entre ambos combinados, lamentó entre risas que: “En las últimas ediciones España nos ha dado un poquito. Tenemos que recuperar terreno”.

Al ser cuestionado sobre si del partido de mañana saldrá el campeón, confesó que: “Ojalá que entre Italia y España salga el ganador de la Eurocopa. Me da la impresión de que a Inglaterra la están empujando bastante bien, pero lo tendrá difícil contra Dinamarca aunque juegue en casa con su público”, finalizó.