Álvaro González: "Llevo un mes sin salir de casa. El daño que Neymar puede hacer a mí y a mi entorno es grande"

Álvaro González ha vivido un calvario después del enfrentamiento ante el PSG donde fue acusado de racismo por Neymar. Una acusación que se ha resuelto a su favor tras un mes de investigación. Lamenta lo que ocurrió porque “el daño que puede hacer a mí y a mi entorno es grande”. Admite que ha pasado miedo, "llevo un mes sin salir de casa", pero lo peor ha sido las amenazas a su entorno familiar. "Lo hemos pasado mal, no solo yo, mi familia y mi entorno, lo hemos pasado mal".

Nos cuenta que tras el partido, "tenía dos millones de whats’up" ya que alguien filtró su teléfono, que "ahora está en manos de la policía". En cuanto a los hechos, la Ligue ha concluido que no hubo insultos racistas. “Quiero pensar que es un mal entendido". "No había nadie en el estadio y se escuchaba todo. Los árbitros salieron en mi defensa". "Si le hubiese dicho algo habría salido en todas las cámaras". Lamenta que ahora "el mundo está delicado con temas como este", por eso el daño es aún mayor.

Cuenta que no ha salido antes a hablar porque se lo pidió el club. "He tenido que recibir ayuda para no salir públicamente y manifestarme antes". En cuanto a Neymar, pronto tendrá que encontrarse con él en el campo. El brasileño no se ha puesto en contacto con él. Por su parte, "una persona que es así no se merece mi mirada ni mi respeto". Pero si se le acerca, aceptará el encuentro.