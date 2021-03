Almeida: "Carlos Alsina me parece el mejor entrevistador de España"

El alcalde de Madrid pasa por los micrófonos de El Transistor tras un día muy largo que le ha dejado "cansado" con un pleno de más de diez horas y cerrándolo en el estadio de Vallecas en el partido entre Rayo Vallecano y Sporting, cumpliendo así la pormesa de asistir al fuedo rayista.

"Ponerte delante de dos ídolos como Futre y Schuster hace que te tiemblen las piernas", confiesa y añade que encima son los dos protagonistas de su partido favorito, la final de Copa del 92. El alcalde ha estado en un acto con dos de sus ídolos deportivos en el que ha ejercido de maestro de ceremonias. Una vez más demuestra su sentimiento rojiblanco con multitud de anécdotas de partidos que recuerda y bromea "creo que doy la talla como entrevistador".

"Alsina me parece el mejor entrevistador de España"

Y con eso de que hoy ha sido entrevistador, se moja por el periodista que más difícil le pone las cosas en una entrevista, y se decanta por Carlos Alsina: "No es porque estemos en Onda Cero, pero tengo que decir que Carlos Alsina me parece el mejor entrevistador que tenemos en España. No es un entrevistador agresivo pero tiene muy claro el punto al que quiere llegar y es capaz de hacerlo para que tu pierdas el esquema con el quue vas a la entrevista. Te va rodeando, te hace el abrazo del oso".

"Soy un privilegiado, ser alcalde de Madrid es una suerte a pesar de los duros momentos que estamos viviendo. Y eso me ha dado la oportunidad de conocer ídolos como Futre y tratar con personajes como Roberto Gómez", dice entre risas.

Con su Atleti por bandera como demuestra siempre que puede: "Los madridistas entenderán que tenga la ilusión de recibir al Atleti con la Champions. Sergio Ramos me parece un extraordinario futbolista, cualquier equipo quisiera contar con un futbolista como él, al margen de las situaciones económicas. Los atléticos tenemos una espina clavada con él".

El lío de Marcelo en Valencia

Una de las imágenes del fin de semana fue la de Marcelo en Valencia. Para Almeida hubo alguna reacción política que no estuvo acertada: "Lo mejor es no enfrentar territorios y echarnos una mano. No creo que sea razonable decir que Marcelo está allí porque Almeida o Ayuso han establecido una determinada política. Guedes se ha ido a Ibiza y yo no voy a echar la culpa al alcalde de Valencia. Si Marcelo dice que está justificado habrá que esperar a escuchar su versión"

"No conviene a estigmatizar a los franceses. No solo vienen a beber, es un porcentaje muy pequeño de los que llegan a Madrid. La mayoría de los franceses no vienen a un turismo de borrachera", afirma.

Presidencia del CSD

Sobre el nuevo presidente del CSD tiene buena opinión y no niega que es un cargo que le gusta: "Tengo una muy buena relación con José Manuel Franco, es un hombre conciliador y sereno y creo que puede ser un buen perfil para el CSD. A mí me encantaría ser presidente del CSD alguna vez, porque el deporte transmite valores buenísimos a la sociedad y debería ser una prioridad, me encantaría tener esa responsabilidad, dicho lo cual estoy contentísimo como alcalde".

"Después de la política volveré a mi profesión de abogado del Estado pero soy como el Cholo, partido a partido", finaliza.