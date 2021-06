Alex Palou, el primer piloto español que hace podio en las 500 millas de Indianápolis

El piloto Álex Palou ya está recuperado de la paliza que supone correr las 500 millas: "Estoy recuperando de la carrera y con muchas ganas de volver a empezar. Es una carrera larga y dura físicamente pero ya estoy recuperado. Vamos en cada vuelta a unos 350-360 kilómetros por hora".

Se le escapó la victoria al final con la experiencia de Helio Castroneves, el brasileño supo gestionar muy bien para llevarse la victoria: "La estrategia era saber cuando adelantar para que no te la devuelvan. Los rebufos son muy importantes, el coche que va detrás corre más. Helio lleva 26 años en la Indycar y se las sabe todas y se lo terminó llevando".

"Cuando terminó la carrera vi que igual podía haber hecho algo diferente. Pero fue todo muy rápido, cogimos a los doblados muy rápidos pero él cogió el momento perfecto. Hicimos todo lo que pudimos y seguramente hubiera esperado algo más a adelantarle", asegura Palou.

Pese al gran esfuerzo, asegura el piloto que no acaba especialmente cansado: "Durante esas dos horas y media estamos en todas las curvas soportando 4g de fuerza. Al final estamos acostumbrados y terminas como cuando haces ejercicios".

Quiere aclarar que pese a que se le escapó la victoria, está feliz con el resultado pese a que en un primer momento le dio mucha rabia: "No estaba tan enfadado como algunos habían dicho. No sabes cuantas veces vas a tener un coche tan competitivo como este, pero enseguida se me pasó. Estoy muy contento, es mi segundo año, estamos líderes del campeonato y hemos cogido experiencia para el futuro".