Alberto Moreno: "El sábado estaba muy mal por lo de Reyes, no sé si hubiese estado en condiciones para jugar la final"

El lateral izquierdo del Liverpool, Alberto Moreno, que se ha proclamado campeón de Europa con el Liverpool, cuenta en El Transistor cómo vivió todo el partido que llevó al equipo red a llevarse el trofeo. Una jornada que fue especialmente dura para él, ya que por la mañana "me enteré del fallecimiento de mi compañero Reyes y me puse a llorar, llorar y llorar hasta que ya empecé la final".

Cuenta que "Klopp y el resto de mis compañeros estuvieron animándome" y reconoce "habría sido difícil que me llamaran para jugar el partido". De cara a la próxima temporada dice que "estoy libre y puedo elegir al equipo que me quiera".

De hecho, De la Morena bromea con la posibilidad del Atlético de Madrid a lo que responde que "no se puede decir que no al Atlético de Madrid". De su relación con Klopp dice que "he pasado del todo a nada por una lesión y eso es algo que no voy a entender".