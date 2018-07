El debate de los jueves: ¿Crees que se ha tratado mejor a Cristiano que a Messi en el presunto fraude fiscal?

Alfredo Martínez y Víctor Lozano piensan que si y David Alonso y Roberto Gómez piensan que no. En la web de Onda Cero, el 47% cree que sí, mientras que el 53 cree que no. En el Twitter de El Transistor, el 76% cree que sí, mientras que el 24% no lo cree. De los 5 oyentes, 1 cree que no y 5 cree que sí.