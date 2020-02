A Casillas le gusta la idea de la RFEF aunque no es su prioridad; Rubiales, nervioso por su candidatura

Al portero le gusta la idea y si se presenta no quiere hacer el ridículo. No es su prioridad aunque tampoco es algo que descarte. Eso sí, la decisión aún no está para nada y de momento lo que quiere es "recuperarse de la operación que sufrió el pasado mes de mayo". Además, mantiene una esperanza de volver a jugar al fútbol.

De momento, el portero no confirma absolutamente nada. De hecho, la reunión en el Consejo Superior de Deportes fue la que confirmó el encuentro y uno de sus sueños es poder montar en Pozuelo de Alarcón una academia de fútbol similar a la que Rafa Nadal tiene en Manacor.

Rubiales está muy nervioso y parece que cada vez se pone más nervioso cuando escucha el nombre de Casillas para la RFEF. Eso sí, la relación entre ambos es inexistente.

Otro nombre es el de Fernando Hierro, que de momento ve "imposible" una entrada en la Federación con Rubiales.