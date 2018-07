"La silenciosa conquista China", "Hay Alternativas" y "El nombre de las cosas"

Hoy os recomiendo dos libros muy interesantes sobre dos temas muy actuales; China y Cómo salir de las crisis. El primero se llama " La silenciosa conquista China" de Juan Pablo Cardenal y Heriberto Araújo. Dos periodistas con mucho conocimiento del mundo Asiático en general, y del chino en particular . De hecho llevan muchos años de corresponsal en aquél continente. Y han recorrido más de 25 países para comprobar cómo China está cambiando el mundo.

Todos hablamos de la invasión China, pero no nos planteamos cómo cambiará el mundo si China se convierte en la primera potencia mundial. : ¿Hasta qué punto notaremos su influencia en lo económico, en el medioambiente, en lo político? ¿Cómo extiende sus tentáculos el gigante asiático para garantizar su suministro de petróleo a largo plazo? ¿Cómo está haciendo China la conquista del mundo de modo tan silencioso? A estas preguntas responden los dos autores con datos y una investigación pormenorizada de la situación.

La segunda sugerencia es un libro que propone soluciones para salir de la crisis. Y lo hacen tres personas que saben de qué hablan. Los economistas Vicenc Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón desbrozan las posibles soluciones para demostrar que existen otras alternativas a las que proponen la patronal, los banqueros y los políticos. Se titula "Hay Alternativas" de la editorial Sequitur.

Ellos hablan de la necesidad de crear un pacto nacional sobre el reparto de la renta, de reformar el sistema de financiación bancaria, depurar responsabilidades, instaurar una banca pública, y algo fundamental según los autores; cambiar la política del Banco Central Europeo del que dicen está al servicio de los grupos financieros más poderosos.

En fin, me ha resultado una lectura esclarecedora de cómo hemos llegado hasta aquí, pero también, de que otras medidas son posibles.

Y en la tercera recomendación algo más poético. "El nombre de las cosas" del poeta y filólogo Fernando Beltrán. Es un poeta que me gusta mucho, y desde que lo he conocido, me gusta aún más, es una persona de una humildad y generosidad extraordinarias. Él nos ha buscado el nombre de la marca solidaria a beneficio de la Fundación Isabel Gemio. Y lo ha hecho de forma altruista. Por cierto, el nombre es- Sbelia.Su último libro no es de poesía. En él cuenta cómo llegó a crear " El nombre de las cosas" su empresa. A través de ella y jugando con las letras y las palabras llega a crear un nombre que es todo un universo. Es fascinante cómo las palabras manejadas por él tienen más poder. Leerlo es sumergirse en el maravilloso y mágico mundo de las palabras. Y descubrir que hay miles de formas de nombrar la lluvia: lambro, chiriso, aguaviento, molliza ,orpín...........y tantas otras.Escribe Fernando " Una música de pronto escuchada, un fogonazo de letras, una mecha encendida para nombrar las cosas de otra forma, inventando palabras o añadiendo acepciones nuevas a cada entrada del diccionario. Sentir, por ejemplo, que los vocablos mesa, alféizar, grifo, barandal o acera no serán nunca los mismos que todos conocemos tras pasar por la caricia o el arañazo de un poeta"

Y os dejo uno de sus poemas que también se lee en el libro.

Te amé como se aman

las cosas que no ocurren,

como se pone nombre

a las caricias

y se contagia el don de la tristeza

una noche cualquiera

buscándote en un bar donde no estabas

persiguiendo la lluvia

por las calles vacías

donde nunca estuviste

y aún me esperas.