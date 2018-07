Mónica Bernabé: 'Afganistán no está preparado para salir adelante por sí sólo'

La situación actual de Afganistán, según la periodista española, no es muy buena. A pesar de ser un país con una tutela internacional sigue llevando a cabo una política y unas costumbres muy conservadoras y machistas. Es un país donde creen que Dios es el único que no les puede fallar tras treinta años de guerra, asegura Mónica Bernabé. Dice que cuando la comunidad internacional retire sus tropas del país, no podrá salir adelante por sí solo, ya que, hay señores de la guerra en el poder. En cuanto a su libro, 'Afganistán, crónica de una ficción' explica que es una combinación entre la situación afgana y sus experiencias vividas en este país. En su prólogo no recomienda a nadie vivir allí pero le gusta hacer su trabajo en este país.