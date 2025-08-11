'Santos Inocentes' - Con Pepe Viyuela

Pepe Viyuela (Logroño, 1963) llega a 'Santos Inocentes' para presentar su nuevo proyecto cinematográfico, 'Sin Cobertura', dirigida por Mar Olid y con estreno previsto el 22 de agosto. La cinta, una comedia familiar con tintes de aventura, reúne a un reparto coral encabezado por Ernesto Sevilla, Alexandra Jiménez, Luna Fulgencio, Petra Martínez, Joaquín Reyes, Salva Reina, Carmen Ruiz, Luis Callejo y el propio Viyuela.

La historia sigue a Rita, la hija pequeña de una familia que vive pegada a sus móviles. Harta de ser ignorada, pide un deseo a una pitonisa en un mercado medieval: que desaparezcan los teléfonos. Pero la desaparición llega con truco: una niebla mágica los transporta a la Edad Media, donde deberán sobrevivir y encontrar la manera de regresar al presente.

En este peculiar escenario, Pepe Viyuela interpreta a un obispo de aspecto inquietante y andares a lo Igor, de El jovencito Frankenstein. Es un esbirro del conde García Fernández, que disfruta con saña de las justas y encarna una caricatura divertida y mordaz del clero medieval. “El poblado medieval en el que rodamos era tan detallado que la inmersión fue total”, nos cuenta.

Actor, payaso y humorista, Viyuela lleva décadas provocando sonrisas. Desde que, de niño, hizo reír a su hermano pequeño corriendo con él en una caja de cartón, hasta su debut televisivo en Cajón desastre de TVE, pasando por Pero, ¿esto qué es?, Un, dos, tres y sus inolvidables números de humor físico. Formado en la RESAD y curtido en salas como la Triángulo, su personaje cómico de siempre sigue vivo, pero en Sin Cobertura muestra una faceta distinta: la del villano que, incluso en la Edad Media, sabe arrancar carcajadas.