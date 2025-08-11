'Santos Inocentes' - Con Borja Terán

Licenciado en Periodismo, Borja Terán ha convertido su carrera en una constante exploración de la cultura audiovisual como retrato de nuestro tiempo. Su firma ha aparecido en medios como 20 minutos, La Información y Cinemanía, y su voz se ha escuchado en programas de radio como Julia en la Onda de Onda Cero y Gente Despierta de RNE.

En televisión ha trabajado en espacios como La hora de La 1 y Culturas 2 de TVE, siempre aportando su mirada analítica y su capacidad para descubrir los ingredientes que hacen memorable un formato. Su experiencia se extiende también al ámbito académico, colaborando con diferentes universidades para acercar la reflexión sobre la tele a nuevas generaciones de comunicadores.

Es autor del libro Tele: los 99 ingredientes de la televisión que deja huella, una guía que recorre con humor y rigor las claves de aquellos programas que logran perdurar en la memoria colectiva. En esta entrevista, Borja Terán comparte su visión de la televisión como espejo social, desvela por qué ciertos formatos se convierten en clásicos y reflexiona sobre el futuro de un medio que, pese a los cambios tecnológicos, sigue siendo un punto de encuentro cultural.