CON PABLO DÍEZ Y DIEGO FORTEA

'Santos Inocentes' - Con Borja Terán

Borja Terán, periodista y divulgador de la cultura audiovisual, nos invita a mirar la televisión más allá de la pantalla. Con una trayectoria que abarca prensa, radio y televisión, reflexiona sobre cómo este medio es, en realidad, un espejo de la sociedad.

Diego Fortea

Madrid |

Licenciado en Periodismo, Borja Terán ha convertido su carrera en una constante exploración de la cultura audiovisual como retrato de nuestro tiempo. Su firma ha aparecido en medios como 20 minutos, La Información y Cinemanía, y su voz se ha escuchado en programas de radio como Julia en la Onda de Onda Cero y Gente Despierta de RNE.

En televisión ha trabajado en espacios como La hora de La 1 y Culturas 2 de TVE, siempre aportando su mirada analítica y su capacidad para descubrir los ingredientes que hacen memorable un formato. Su experiencia se extiende también al ámbito académico, colaborando con diferentes universidades para acercar la reflexión sobre la tele a nuevas generaciones de comunicadores.

Es autor del libro Tele: los 99 ingredientes de la televisión que deja huella, una guía que recorre con humor y rigor las claves de aquellos programas que logran perdurar en la memoria colectiva. En esta entrevista, Borja Terán comparte su visión de la televisión como espejo social, desvela por qué ciertos formatos se convierten en clásicos y reflexiona sobre el futuro de un medio que, pese a los cambios tecnológicos, sigue siendo un punto de encuentro cultural.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer