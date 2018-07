El Valencia se anota la derrota en su visita a Munich

El Valencia perdió por 2-1 en su visita al Bayern Munich, en un partido en el que, aunque sujetó a su rival, tuvo muy pocas ocasiones para marcar y pagó muy caras las pérdidas de balón que provocaron los tantos del rival. Fue un partido que reservó la emociones para el final, ya que el Valencia marcó por medio de Valdez en tiempo de prolongación y a continuación Alves detuvo un penalti a Mandzukic en una jugada en la que fue expulsado Rami.



Tras dos de los numerosos errores que los visitantes cometieron en el pase durante todo el encuentro, muchos de ellos en acciones poco comprometidas, consiguió el Bayern resolver un choque que dominó en su conjunto, aunque sin arrollar al rival.



El Valencia, por su parte, no se dejó ver en la primera mitad, hizo albergar alguna posibilidad de igualar en la primera media hora de la reanudación y prácticamente se acabó con el 2-0, a un cuarto de hora del final.



El Bayern fue el dominador de la primera parte, que se jugó casi completamente en la mitad de campo valencianista y con el balón en poder de conjunto alemán. Pese a ello, el Valencia apenas sufrió con los atacantes del equipo local. Su problema no era el de controlar al Bayern, que lo hizo, sino el aproximarse a la meta de Neuer, algo que no consiguió en todo el primero periodo.



El Valencia era capaz de neutralizar las acometidas del equipo alemán, que no llegaba con claridad a la portería de Alves, quien sólo tuvo dos situaciones comprometidas en todo el primer periodo. La primera la resolvió con acierto y la segunda fue el 1-0. El gol marcado por Schweinsteiger se dio en una de las pocas llegadas del Bayern al contragolpe y, además, el balón entró en la meta de Alves tras rozar en un defensor del equipo valenciano.



Quedaba poco para el descanso y la dinámica del encuentro no cambió, aunque en los minutos finales del primer periodo las imprecisiones de los valencianistas, sobre todo en el pase, fueron más frecuentes de lo deseable.

Aún sin brillar, el Valencia fue mucho más protagonista en los primeros minutos del segundo tiempo, que en toda la primera parte. Los hombres de Mauricio Pellegrino supieron tener más el balón y en alguna falta y algún disparo lejano aparecieron cerca de la meta alemana, aunque sin dar una sensación clara de poder igualar.



El partido, mediado este periodo, estaba más nivelado. El Valencia era capaz de controlar el juego y, sobre todo, hacerlo cerca de la portería del rival, que no daba sensación de peligro y de poder marcar un segundo gol que le resolviera el partido. Con la entrada de Valdez, el Valencia fue más agresivo, mientras que daba la impresión de que el Bayern acusaba en exceso el esfuerzo de llevar la iniciativa en el primer tiempo o, cuando menos, la ausencia de Ribery, que se retiró en el descanso. Sin embargo, una nueva pérdida en el pase, propició el 2-0 marcado por Kroos en el minuto 75 de un magnífico remate. Era la primera ocasión de su equipo en el segundo tiempo.



Tras este mazazo, los de Pellegrino no se achantaron y siguieron intentando la machada. Con el tiempo reglamentario cumplido, se vivieron unos instantes de infarto en los que el resultado pudo variar mucho en cuestión de dos minutos. En el 91, Valdez, muy activo desde que saltó al campo en sustitución de Jonas, cabeceó a gol para recortar distancias (2-1) y en el 93, Mandzukic falló un penalti cometido por Rami, que acabó viendo la expulsión.

Con este resultado, el Bayern suma tres puntos que le sitúa en cabeza de la clasificación empatado con el Bate Borisov, que logró un triunfo sobre el Lille.